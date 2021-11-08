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بمشاركة الاغاثة الأولية الدولية

مجمع ناصر الطبي يعقد دورة دعم نفسي لكوادره

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:12

مجمع ناصر يعقد دورة دعم نفسي لكوادره بمشاركة الاغاثة الأولية الدولية
مجمع ناصر يعقد دورة دعم نفسي لكوادره بمشاركة الاغاثة الأولية الدولية

غزة- الرأي

عقدت الاغاثة الأولية الدولية وبالتنسيق مع قسم الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي دورة دعم وتفريغ نفسي في قاعة المحاضرات بمبنى الياسين للجراحات.


واستهدفت الدورة عدداً من الكوادر الطبية والادارية في المجمع بواقع ساعتين لكل محاضرة؛ حيث قام بإعطاء الدورة الدكتور فضل ابو هين، 
ومن جانبه، توجه مدير مستشفى الياسين للجراحات د.ناهض ابو طعيمة بالشكر لمؤسسة الاغاثة الأولية الدولية على هذه الدورة الهامة في سبيل تعزيز عمل الكوادر الطبية في المجمع.


في وقت تحتاج فيه الكوادر الى التفريغ النفسي في ظل العمل تحت وقع وباء كورونا والعدوان على قطاع غزة.

مجمع ناصر يعقد دورة دعم نفسي لكوادره بمشاركة الاغاثة الأولية الدولية 254884576_947503895845492_1087110261200657523_n
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