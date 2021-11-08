إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان

غزة- الرأي

بحث مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح احتياجات خدمة النساء والتوليد في مجمع كمال عدوان الطبي.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد ترأسه العقيد أحمد الكحلوت مدير المجمع، وبحضور د.عماد الفيومى مدير دائرة شئون الاطباء ود.نعيم أيوب رئيس قسم النساء والتوليد بإدارة المستشفيات وذوي العلاقة.

وناقش د.صباح احتياجات المجمع الطارئة من الكوادر التمريضية والطبية، اضافة الى حصر النقص فى الاحتياجات التجهيزية من الاجهزة الطبية كأجهزة التراساوند وغيرها.

وأكد على ضرورة ومتابعة هذه الاحتياجات والعمل على توفيرها في أقصى سرعة تلبيةً لاحتياجات المرضى وتوفير خدمة صحية آمنة للسيدات.