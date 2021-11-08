وكالة الرأي الفلسطينية القضاء ينجز (٧٦٤٤) قضية وطلب خلال شهر أكتوبر المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تفتتح دورة تدريب مدربين وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعقد دورة دعم نفسي لكوادره وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد يستعيد الصدارة وفالنسيا يقلب الطاولة على أتلتيكو وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا: ليفركوزن ينتزع تعادلا قاتلاً من هرتا برلين وكالة الرأي الفلسطينية بطولة فرنسا: مرسيليا يفرّط في انتزاع المركز الثاني وسقوط مفاجىء لنيس وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سيـر خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية كنيس "فخر إسرائيل".. قبّة تحجب الأقصى وتهوّد فضاءه
أخبار » الأخبار الحكومية

إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:15

إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان
إدارة المستشفيات تبحث احتياجات خدمة التوليد بمجمع كمال عدوان

غزة- الرأي

بحث مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح احتياجات خدمة النساء والتوليد في مجمع كمال عدوان الطبي.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد ترأسه العقيد أحمد الكحلوت مدير المجمع، وبحضور د.عماد الفيومى مدير دائرة شئون الاطباء ود.نعيم أيوب رئيس قسم النساء والتوليد بإدارة المستشفيات وذوي العلاقة.

وناقش د.صباح احتياجات المجمع الطارئة من الكوادر التمريضية والطبية، اضافة الى حصر النقص فى الاحتياجات التجهيزية من الاجهزة الطبية كأجهزة التراساوند وغيرها.

وأكد على ضرورة ومتابعة هذه الاحتياجات والعمل على توفيرها في أقصى سرعة تلبيةً لاحتياجات المرضى وتوفير خدمة صحية آمنة للسيدات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟