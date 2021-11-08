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القضاء ينجز (٧٦٤٤) قضية وطلب خلال شهر أكتوبر المنصرم

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:19

مجمع قصر العدل
مجمع قصر العدل

غزة- الرأي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره الشهري حول الإنجازات والأهداف التي حققها خلال الشهر المنصرم مبيناً أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت (7644) من الملفات الواردة إليها والتي بلغت (7402) بواقع (103.27%) خلال شهر أكتوبر 2021.


وأظهر التقرير انخفاض الملفات المُدورة من (134,915) إلى ((132.429ملف، إضافة لإنجاز 103.27% من ملفات الدعاوى النوعية والطلبات والمخالفات ونسبة 110.95% من قضايا وطلبات التنفيذ، 


وبين أن نسبة الإنجاز في القضايا النوعية بلغت 107.71% ونظراً لإيلاء الأهمية لدعاوى الجزاء المتراكمة فقد تم انجاز 136.31% منها، وكان الإنجاز على مستوى محاكم الدرجة الأولى 117.86% وعلى مستوى الدرجة الثانية 82.51% وعلى مستوى محكمة النقض 126.97%. وكان الإنجاز على مستوى الشكاوى 100% وتنفيذ 123 مهمة بالقوة الجبرية.


وأشار التقرير لإنجاز 30% من مسابقة تعيين قضاة صلح، وعقد سبعة اجتماعات لبحث سبل التكاتف مع شركاء العمل وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف.


يذكر بأن التقرير يتكون من ملخص إحصائي يوضح آخر الإحصائيات القضائية بأرقام موثقة ويستعرض أهم الإنجازات خلال فترته مع إرفاق الاحصائيات الكاملة والمقارنات ويعكس الصورة الحقيقية لأداء المجلس الأعلى للقضاء في مأسسة العمل الإداري والقضائي ويرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال عرضه أحدث الاحصائيات والمعلومات القضائية للباحثين والدارسين والمعنيين وأصحاب القرار، كما ويعكس مدى الجهد المبذول في هذه المؤسسة على الصعيدين الإداري والقضائي والذي يتجانس العمل بينهما بشكل متكامل لرفع مستوى الأداء وإنجاز مميز وسريع للقضايا المعروضة أمام القضاء.

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