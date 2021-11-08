المالية تفتتح دورة في "آلية التخليص الجمركي لمندوبي الشركات"

افتتحت الإدارة العامة للجمارك والمكوس بوزارة المالية، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، دورة حولة آلية التخليص الجمركي في المعابر لمندوبي الشركات.



وأوضحت الإدارة أن 43 متدرباً من موظفي القطاع الخاص يشاركون بهذه الدورة، وذلك من خلال جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية والاتحاد العام للصناعات، والتي تهدف الى تخريج وكلاء شركات على دراية بإجراءات التخليص الجمركي بالمعابر الفلسطينية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.



وبينت الإدارة أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها بين الجمارك والقطاع الخاص، والتي تسعى من خلالها لتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في التنمية الاقتصادية بغزة.

وأكدت الإدارة أن هذه الدورة ستؤهل المتدربين للعمل وكلاء عن الشركات لإتمام الاجراءات الجمركية بالمعابر، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للجمارك تسعى لرفد المعابر بكادر مهني متخصص وملم بالقوانين واتمام الإجراءات الجمركية للبضائع المستوردة من الخارج.

بدوره رحب رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك بالحضور ، مقدما شكره لوزارة المالية على تنظيمها هذه الدورة والتي تساهم في إدخال البضائع وتحريك العجلة الاقتصادية بقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاع الخاص والحكومي لتحريك العجلة الاقتصادية.



وسيتعرف المتدربون على القوانين الجمركية، وأهداف الجمارك وأنواع البيانات الجمركية وتفاصيلها، إضافة للتعرف على الإعفاءات الجمركية للشركات وفق القانون وآليات اتمام الاجراءات الجمركية في المعابر