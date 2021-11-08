النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2110) الاثنين8/11/2021
أخبار فلسطينية
· الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأمريكية اختبار حاسم لإدارة بايدن
· اشتية يطالب بضرورة أن يدفع البرلمان الأوروبي حكومات الدول الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين
· أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون باحات الاقصى…
· تنافس 765 قائمة في انتخابات الضفة
· مركز حقوقي يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مكونات البيئة الفلسطينية
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أخبار إسرائيلية
· تل أبيب ــ عمان: انتعاش ما بعد نتنياهو
· جيش الاحتلال يصدر أمراً بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بتهمة...
· إسرائيل: الفجوات واسعة في مفاوضات صفقة التبادل ولا يوجد أيّ تقدم حقيقي
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· مزاعم بإحباط هجمات إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا
· تحذيرات إسرائيلية من استقدام "مهاجرين جدد" من يهود أثيوبيا
· تدريبات عسكرية إسرائيلية واسعة تشمل استدعاء قوات احتياط
· الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة
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· معاريف: إسرائيل تحت رحمة قطر ومصر بعد غياب دور الأمم المتحدة
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اخبار دولية
· مجلس الأمن يناقش الاستيطان اليوم.. وتنديد فلسطيني برفض إعادة فتح
· «أونروا» تواجه قدراً أسود: نموذج الدعم المالي... فَشِل
· عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين
· العفو الدولية: طرد الأطفال الفلسطينيين من ملعب جريمة كراهية بحماية الجيش
· المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية لترسيم الحدود: واشنطن تهدّد بسحب وساطتها
· فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة لندن لإلزامها بالاعتذار عن “وعد بلفور”- (فيديو)
· نائبة بايدن: “أي خطوة تعزل إسرائيل بسبب كراهية اليهود هي معاداة للسامية”
· إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في طريق وادي النار
اخبار عربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقالات وهدم منشآت والمستوطنون يصعدون هجماتهم
· قرار إسرائيلي جديد يمنح الجيش تصريحا بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية
· اشتية يطالب بضرورة أن يدفع البرلمان الأوروبي حكومات الدول الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين
· معاريف: إسرائيل تحت رحمة قطر ومصر بعد غياب دور الأمم المتحدة
· قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة وتشن حملة اعتقالات واسعة.. ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين
· عائلة نزار بنات تنسحب من محكمة المتهمين وتشكل لجنة وطنية لمتابعة قضيته
· مركز حقوقي يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مكونات البيئة الفلسطينية
· فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة لندن لإلزامها بالاعتذار عن “وعد بلفور”- (فيديو)
·
الشرق الأوسط
· تدريبات إسرائيلية لمواجهة «فوضى ما بعد أبو مازن»
· تنافس 765 قائمة في انتخابات الضفة
· الفلسطينيون يتمسكون بالقنصلية الأميركية في القدس
الغد الأردنية
· عشرات المقدسيين بمنطقة الطور مهددون بهدم منازلهم
· مجلس الأمن يناقش الاستيطان اليوم.. وتنديد فلسطيني برفض إعادة فتح…
· أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون باحات…
الاخبار اللبنانية
· «أونروا» تواجه قدراً أسود: نموذج الدعم المالي... فَشِل
· إعلام العدو: الموساد يحبط عملية أمنية إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا
· تل أبيب ــ عمان: انتعاش ما بعد نتنياهو
· دحلان يسبق عباس إلى موسكو: أعينوني على الخلافة
الاهرام المصرية
· جلسة محاكمة للأسرى الستة بتهمة الفرار من سجن جلبوع
الشرق القطرية
· الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأمريكية اختبار حاسم لإدارة بايدن
الشروق المصرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· عبر حملة أمنية.. السلطة تُصعِّد ضد معارضيها والمقاومين بالضفة الغربية
· فارس عودة.. 21 عامًا على مواجهة "الميركافاة"
· تقرير الأسرى المضربون.. معاناة متفاقمة والسلطة "ضمير غائب"
· خاص "الشايع": اتفاقيات التطبيع تكرس الاحتلال في فلسطين بمباركة دولية
· "أبو ستة" يدعو لانتخاب مجلس وطني جديد يقود الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه
· غسان بنات: لا عدالة في ظل هذه المنظومة السياسية الموجودة برام الله
· خاص الفصائل تقرر سلسلة فعاليات تطالب "الأونروا" بالالتزام بمهامها
جريدة القدس
· هآرتس: الجيش الإسرائيلي اكتشف وجود وسائل إعلام أجنبية في برج الجلاء بعد قصفه بصواريخ تحذيرية
· نائبة بايدن: “أي خطوة تعزل إسرائيل بسبب كراهية اليهود هي معاداة للسامية”
· إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في طريق وادي النار
· مرضى في غزة يواجهون خطراً على حياتهم بسبب نقص الأدوية
· الاحتلال يبدأ مناورات واسعة بالضفة تنتهي غدًا
· الاحتلال يعتقل شابين على الحدود مع الأردن
· زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة
· عساف يحذر من خطورة طرح قانون أمام الكنيست لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية
صحيفة الأيام
· جيش الاحتلال يصدر أمراً بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بتهمة...
· »العثور على جثمان مواطن من ضحايا مركب المهاجرين واستمرار البحث عن مفقودين
· »ست إصابات إحداها حرجة في الخليل والبيرة واقتحام جديد لـ"الأقصى"
· »مشروع قانون جديد بالكنيست لشرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة
· »ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
· »إسرائيل: الفجوات واسعة في مفاوضات صفقة التبادل ولا يوجد أيّ تقدم حقيقي
· »البيرة: جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين بمقتل الناشط بنات
· »رائد دزدار يواصل البحث عن فلسطين ما قبل النكبة في "يافا أم الغريب"
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الحياة الجديدة
· الأم فجعت والغريق لن يلتقي بزوجته
· عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين
· الخارجية: العثور على جثمان المواطن نصر الله الفرا على أحد شواطئ تركيا
· رام الله: وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى
وكالة الراي
· الصحة: توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي
· إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد
· تقرير كنيس "فخر إسرائيل".. قبّة تحجب الأقصى وتهوّد فضاءه
· 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية
· أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم
· "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سيـر خلال 24 ساعة
· الاحتلال يحاكم الأسرى الستة اليوم بتهمة "الهروب"
· زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين غرب رفح
· نشر كشف"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ
· الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة المحتلة
وكالة صفا
· عقب تسريب لقطات بـ"ما خفي أعظم"
· "إسرائيل" تعيد فتح تحقيق بقمع وتعذيب أسرى النقب بـ2019
· "إسرائيل" تبدأ محاكمة أسرى "نفق الحرية" اليوم
· اقتحامات الأقصى.. تحمل أبعادًا خطيرة قد تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة
· الكشف عن عملية سرية فاشلة للموساد في أفريقيا
فلسطين اليوم
· ستة أسرى يواصلون الإضراب.. تعنت ومراوغة "إسرائيلية" وتحركات فلسطينية خجولة
· بعد شهرين من عملية نفق الحرية: استئناف محاكمة الأسرى الستة اليوم
· إصابة شاب خلال مواجهات في نابلس واعتقالات واسعة في مدن متفرقة بالضفة المحتلة
· هل سيهبط الدولار لأقل من حاجز 3.10.. وما النصيحة المهمة لادخار المال والذهب..؟
· اشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال في الباذان بنابلس
سما نيوز
· واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة
· بتهمة الهروب..الاحتلال يبدأ اليوم محاكمة أسرى "جلبوع" الستة
· صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"
· بيلين: الكارهون الاسرائيليون لأوسلو يعيشون بأمان تحت ظلها وعدم التسوية يعني نهاية الرؤية الصهيونية
· إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها
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عرب 48
· إصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
· عائلة نزار بنات تسحب محاميها وتدعو لتشكيل لجنة تحقيق وطنية
· العفو الدولية: طرد الأطفال الفلسطينيين من ملعب جريمة كراهية بحماية الجيش
· المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية لترسيم الحدود: واشنطن تهدّد بسحب وساطتها
· مزاعم بإحباط هجمات إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا
· تحذيرات إسرائيلية من استقدام "مهاجرين جدد" من يهود أثيوبيا
· تدريبات عسكرية إسرائيلية واسعة تشمل استدعاء قوات احتياط
· الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة
·
وكالة وفا
· الاحتلال يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقالات وهدم منشآت والمست ...
· الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة
· عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين
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