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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2110) الاثنين8/11/2021

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:20

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2110) الاثنين8/11/2021

أخبار فلسطينية

·         الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأمريكية اختبار حاسم لإدارة بايدن

·         اشتية يطالب بضرورة أن يدفع البرلمان الأوروبي حكومات الدول الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين

·         أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون باحات الاقصى

·         تنافس 765 قائمة في انتخابات الضفة

·         مركز حقوقي يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مكونات البيئة الفلسطينية

·          

أخبار إسرائيلية 

·         تل أبيب ــ عمان: انتعاش ما بعد نتنياهو

·         جيش الاحتلال يصدر أمراً بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بتهمة...

·         إسرائيل: الفجوات واسعة في مفاوضات صفقة التبادل ولا يوجد أيّ تقدم حقيقي

·        

·         مزاعم بإحباط هجمات إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا

·         تحذيرات إسرائيلية من استقدام "مهاجرين جدد" من يهود أثيوبيا

·         تدريبات عسكرية إسرائيلية واسعة تشمل استدعاء قوات احتياط

·         الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

·        

·         معاريف: إسرائيل تحت رحمة قطر ومصر بعد غياب دور الأمم المتحدة

·          

اخبار دولية

·         مجلس الأمن يناقش الاستيطان اليوم.. وتنديد فلسطيني برفض إعادة فتح

·         «أونروا» تواجه قدراً أسود: نموذج الدعم المالي... فَشِل

·         عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين

·         العفو الدولية: طرد الأطفال الفلسطينيين من ملعب جريمة كراهية بحماية الجيش

·         المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية لترسيم الحدود: واشنطن تهدّد بسحب وساطتها

·         فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة لندن لإلزامها بالاعتذار عن “وعد بلفور”- (فيديو)

·         نائبة بايدن: “أي خطوة تعزل إسرائيل بسبب كراهية اليهود هي معاداة للسامية

·         إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في طريق وادي النار

اخبار عربية

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقالات وهدم منشآت والمستوطنون يصعدون هجماتهم

·         قرار إسرائيلي جديد يمنح الجيش تصريحا بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية

·         اشتية يطالب بضرورة أن يدفع البرلمان الأوروبي حكومات الدول الأعضاء نحو الاعتراف بفلسطين

·         معاريف: إسرائيل تحت رحمة قطر ومصر بعد غياب دور الأمم المتحدة

·         قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة وتشن حملة اعتقالات واسعة.. ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين

·         عائلة نزار بنات تنسحب من محكمة المتهمين وتشكل لجنة وطنية لمتابعة قضيته

·         مركز حقوقي يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مكونات البيئة الفلسطينية

·         فلسطينيو بريطانيا عازمون على مقاضاة حكومة لندن لإلزامها بالاعتذار عن “وعد بلفور”- (فيديو)

·        

  •  

 الشرق الأوسط

·         تدريبات إسرائيلية لمواجهة «فوضى ما بعد أبو مازن»

·         تنافس 765 قائمة في انتخابات الضفة

·        الفلسطينيون يتمسكون بالقنصلية الأميركية في القدس

  الغد الأردنية

·         عشرات المقدسيين بمنطقة الطور مهددون بهدم منازلهم

·         مجلس الأمن يناقش الاستيطان اليوم.. وتنديد فلسطيني برفض إعادة فتح

·         أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون باحات

  •  

الاخبار اللبنانية

·         «أونروا» تواجه قدراً أسود: نموذج الدعم المالي... فَشِل

·         إعلام العدو: الموساد يحبط عملية أمنية إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا

·         تل أبيب ــ عمان: انتعاش ما بعد نتنياهو

·         دحلان يسبق عباس إلى موسكو: أعينوني على الخلافة

 الاهرام المصرية

·         جلسة محاكمة للأسرى الستة بتهمة الفرار من سجن جلبوع

الشرق القطرية

·         الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأمريكية اختبار حاسم لإدارة بايدن

الشروق المصرية

  •   

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         عبر حملة أمنية.. السلطة تُصعِّد ضد معارضيها والمقاومين بالضفة الغربية

·         فارس عودة.. 21 عامًا على مواجهة "الميركافاة"

·         تقرير الأسرى المضربون.. معاناة متفاقمة والسلطة "ضمير غائب"

·         خاص "الشايع": اتفاقيات التطبيع تكرس الاحتلال في فلسطين بمباركة دولية

·         "أبو ستة" يدعو لانتخاب مجلس وطني جديد يقود الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه

·         غسان بنات: لا عدالة في ظل هذه المنظومة السياسية الموجودة برام الله

·         خاص الفصائل تقرر سلسلة فعاليات تطالب "الأونروا" بالالتزام بمهامها

جريدة القدس

·         هآرتس: الجيش الإسرائيلي اكتشف وجود وسائل إعلام أجنبية في برج الجلاء بعد قصفه بصواريخ تحذيرية

·         نائبة بايدن: “أي خطوة تعزل إسرائيل بسبب كراهية اليهود هي معاداة للسامية

·         إصابة ثلاثة مواطنين جراء حادث سير في طريق وادي النار

·         مرضى في غزة يواجهون خطراً على حياتهم بسبب نقص الأدوية

·         الاحتلال يبدأ مناورات واسعة بالضفة تنتهي غدًا

·         الاحتلال يعتقل شابين على الحدود مع الأردن

·         زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة

·         عساف يحذر من خطورة طرح قانون أمام الكنيست لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

 

صحيفة الأيام

·         جيش الاحتلال يصدر أمراً بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بتهمة...

·         »العثور على جثمان مواطن من ضحايا مركب المهاجرين واستمرار البحث عن مفقودين

·         »ست إصابات إحداها حرجة في الخليل والبيرة واقتحام جديد لـ"الأقصى"

·         »مشروع قانون جديد بالكنيست لشرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة

·         »ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

·         »إسرائيل: الفجوات واسعة في مفاوضات صفقة التبادل ولا يوجد أيّ تقدم حقيقي

·         »البيرة: جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين بمقتل الناشط بنات

·         »رائد دزدار يواصل البحث عن فلسطين ما قبل النكبة في "يافا أم الغريب"

·          

الحياة الجديدة

·         الأم فجعت والغريق لن يلتقي بزوجته

·       عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين

·       الخارجية: العثور على جثمان المواطن نصر الله الفرا على أحد شواطئ تركيا

·       رام الله: وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى

  •  

وكالة  الراي

·         الصحة: توفير كميات جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

·         إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

·         تقرير كنيس "فخر إسرائيل".. قبّة تحجب الأقصى وتهوّد فضاءه

·         6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية

·         أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

·         "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سيـر خلال 24 ساعة

·         الاحتلال يحاكم الأسرى الستة اليوم بتهمة "الهروب"

·         زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين غرب رفح

·         نشر كشف"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

·         الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة المحتلة

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 وكالة صفا

·         عقب تسريب لقطات بـ"ما خفي أعظم"

·         "إسرائيل" تعيد فتح تحقيق بقمع وتعذيب أسرى النقب بـ2019

·         "إسرائيل" تبدأ محاكمة أسرى "نفق الحرية" اليوم

·         اقتحامات الأقصى.. تحمل أبعادًا خطيرة قد تؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة

·         الكشف عن عملية سرية فاشلة للموساد في أفريقيا

فلسطين اليوم

·         ستة أسرى يواصلون الإضراب.. تعنت ومراوغة "إسرائيلية" وتحركات فلسطينية خجولة

·         بعد شهرين من عملية نفق الحرية: استئناف محاكمة الأسرى الستة اليوم

·         إصابة شاب خلال مواجهات في نابلس واعتقالات واسعة في مدن متفرقة بالضفة المحتلة

·         هل سيهبط الدولار لأقل من حاجز 3.10.. وما النصيحة المهمة لادخار المال والذهب..؟

·         اشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال في الباذان بنابلس

سما نيوز

·         واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

·         بتهمة الهروب..الاحتلال يبدأ اليوم محاكمة أسرى "جلبوع" الستة

·         صحيفة: تدريبات ولقاءات سرية اسرائيلية لمواجهة "فوضى ما بعد أبو مازن"

·         بيلين: الكارهون الاسرائيليون لأوسلو يعيشون بأمان تحت ظلها وعدم التسوية يعني نهاية الرؤية الصهيونية

·         إسرائيل" تنفي أي تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حماس ووالدة غوولدن تشن هجوما على حكومتها

·          

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عرب 48

·         إصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

·         عائلة نزار بنات تسحب محاميها وتدعو لتشكيل لجنة تحقيق وطنية

·         العفو الدولية: طرد الأطفال الفلسطينيين من ملعب جريمة كراهية بحماية الجيش

·         المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية لترسيم الحدود: واشنطن تهدّد بسحب وساطتها

·         مزاعم بإحباط هجمات إيرانية ضد إسرائيليين في أفريقيا

·         تحذيرات إسرائيلية من استقدام "مهاجرين جدد" من يهود أثيوبيا

·         تدريبات عسكرية إسرائيلية واسعة تشمل استدعاء قوات احتياط

·         الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقالات وهدم منشآت والمست ...

·         الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

·         عضو كونغرس أميركي تطالب بوقف قتل الأطفال الفلسطينيين

حدث في مثل هذا اليوم

8 تشرين ثاني (نوفمبر)

·         2004م الإرهاب الإسرائيلي، الاحتلال يتوغل في شمال رفح وشرق خانيونس، ويعتقل عشرة مواطنين في نابلس.

·         2001م الاستشهادي مؤيد محمود صلاح الدين عيادة من طولكرم والتابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس كان في طريقه للقيام بعملية استشهادية ولكن أوقفته دورية عسكرية إسرائيلية وحاولت اعتقاله في بلدة باقة الشرقية ولكنه رفض أن يسلم نفسه فقام بتفجير نفسه في الجنود مما أدى إلى إصابة اثنين من الجنود الإسرائيليين.

·         2000م استشهاد الطفل الفلسطيني فارس عودة والذي أظهره وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وهو يواجه دبابة إسرائيلية بالحجارة في قطاع غزة

·         1987 م مؤتمر القمة العربي في عمان حيث عقدت هذه القمة الاستثنائية في الفترة من 8-11/11/1987، في ظل ظروف الانقسام العربي وحرب الخليج الأولى وجمود القضية الفلسطينية والأزمة اللبنانية والانقلاب الأبيض ضد الرئيس بورقيبة في تونس، بموجب القرار الصادر عن الدورة الثامنة والثمانين لمجلس جامعة الدول العربية في 20/9/1987. لبحث تطورات الحرب العراقية – الإيرانية التي تهدد أمن الأمة العربية بسبب تواصلها والتهديد المستمر على دول الخليج العربي، الأمر الذي يضعف من قدرة الأمة العربية، بالإضافة إلى تأكيد مواصلة الجهود العربية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 598، الذي يدعو إلى وقف القتال في الخليج تطبيقاً شاملاً باعتباره كلاً لا يتجزأ.

·         1949 م إعلان رئيس وزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون حق إسرائيل في ضم القدس إليها وكان هذا أول تصريح من (إسرائيل) عن نيتها ضم القدس.

·         1948 م العصابات الصهيونية المسلحة تدمر قرية أقرت الفلسطينية وتجلي سكانها عنها.

·         1923 م الحركة الصهيونية في فلسطين تقف سراً وراء إنشاء "الحزب الوطني العربي" وتنجح في خداع شخصيات عربية للانضمام إليه من بينهم سليمان الفاروقي وراغب النشاشيبي وأسعد الشقيري.

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