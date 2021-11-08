النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2110) الاثنين8/11/2021

11:17أوقاف الوسطى تسترد (270) متر من أراضي الوقف بدير البلح

11:23أوقاف الوسطى تُخرج الحاصلين على السند المتصل بالقراءات العشر

10:393 وفيات و159 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

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