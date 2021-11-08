مجمع ناصر الطبي يبحث سبل التعاون مع جمعيتي إعمار وتراحم

غزة- الرأي

قدمت جمعية اعمار برئاسة عماد اسليم نائب مدير الجمعية في محافظة خان يونس 100طرد صحي لمرضى "كوفيد" المنومين داخل قسم كورونا في مجمع ناصر الطبي، وذلك خلال لقائه بمدير عام المجمع د.عاطف الحوت وبحضور د.وائل ابو ناموس لاستلام هذه المساهمة وتقديم الشكر للجمعية على هذه المبادرة الطيبة.

وفي السياق، قدمت جمعية دار الكتاب والسنة في محافظة خان يونس وبالإنابة عن جمعية تراحم للأعمال الإغاثية والإنسانية من دولة الكويت 300وجبة غذائية لمرضى ومرافقيه بمجمع ناصر الطبي.

وتوجه د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر لجمعية اعمار وجمعية تراحم ممثلة بجمعية دار الكتاب والسنة على هذه المساهمة الطيبة، متمنيا المزيد من التعاون المشترك والدعم لصالح المرضى المحتاجين للمساعدة من ابناء شعبنا.