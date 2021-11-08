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خلال اجتماعه بوجهاء حي الأمل بخانيونس

النائب العام يؤكد على دعمه لرجال الاصلاح والمخاتير

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:35

النائب العام يؤكد على دعمه لرجال الاصلاح والمخاتير
النائب العام يؤكد على دعمه لرجال الاصلاح والمخاتير

خان يونس- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال استقباله في مكتبه لوفد تجمع مخاتير ووجهاء حي الأمل على ضرورة المحافظة على الأهداف السامية لرجال الإصلاح من الوجهاء والمخاتير في حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي.

واشار إلى  اعتزازه برجال الإصلاح والمخاتير، ودعمه الكامل لهم في مسيرتهم الإصلاحية؛ وصولاً لتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي.


بدوره أشاد رئيس التجمع أ. صهيب أبوغانم بجهود النيابة العامة في إرساء العدالة وفرض سيادة القانون، وأشاد بسياسات النائب العام في التعامل مع مظالم وشكاوى المواطنين من خلال السماع المباشر لهم عبر سياسة الباب المفتوح.

وأعرب عن حجم الرضى الشعبي عن تلك السياسات، كما أشار إلى جهوزية التجمع للتعاون الكامل مع النيابة العامة لينعم المواطن الفلسطيني بالأمن والاستقرار في البلاد.

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