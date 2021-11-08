علاقات العمل تُنجز 3 مخالصات عمالية جديدة

غزة- الرأي

أنجزت وحدة علاقات العمل ممثلة بقسم المخالصات العمالية وحل النزاعات في وزارة العمل،امس الأحد، 3 مخالصات عمالية بقيمة 6700 شيكل.



وأوضحت وحدة علاقات العمل أن المخالصة الأولى تمت بين صاحب بيارة خضير وأحد العاملين فيها، والمخالصة الثانية بين شركة إسماعيل رشاد حمادة وأحد العاملين فيها، والمخالصة الثالثة بين شركة عبيد للطازج وأحد العاملين فيها.

وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية، وإبرام مخالصات عمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

