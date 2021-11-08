"هنية" :" نوفمبر شهر حافل بالمناسبات والإنجازات الرياضية"

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن جملة من الفعاليات والمناسبات الهامة التي ينظمها المجلس الأعلى خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح هنية، أن هذا الشهر الذي يتميز بالمناسبات والأحداث ومنها ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال، سيكون حافلا أيضا بالإنجازات الرياضية وإحياء المناسبات الوطنية.

وأشار إلى أن الأندية ستكون على موعد هام يوم (٢٥) الجاري لاستلام المرحلة الأولى من المنحة المالية بقيمة إجمالية (250.000) دولار، تحضيرا لانطلاق الموسم الرياضي.

وانطلاق بطولة الشهيد "ياسر عرفات" لأندية النخبة الأبطال الأولى لكرة القدم يوم السبت المقبل.

والاحتفال بافتتاح المقر الجديد لنادي اتحاد دير البلح بدعم من المجلس الأعلى ولجنة متابعة العمل الحكومي بمنحة بلغت (125.000) دولار يوم (١٥) الجاري في ذكرى إعلان الاستقلال.

والاحتفال بتكريم نادي خدمات المغازي بطل دوري كرة السلة وتقديم مكافأة البطل بقيمة (3000) دولار، اليوم الاثنين.