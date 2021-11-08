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بلدية دير البلح تستقبل وفد من قوات التدخل وحفظ النظام

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:52

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من قوات التدخل وحفظ النظام - الوسطى في إطار تعزيز العلاقات وبحث التعاون المشترك لخدمة المصلحة العامة.

ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالوفد، لافتاً إلى جهودهم في حفظ النظام ورعاية القانون لخدمة الصالح العام مشيداً بدورهم الواضح والمميز في ضبط الأمن.

وأشار أن البلدية لا تتوانى عن التعاون مع كافة الجهات لتلبية احتياجات المدينة والمواطن وفق الإمكانات المتاحة لديها، موضحاً أهمية العمل الجماعي لإنجاز العمل وتحقيقه بالشكل المطلوب.

من جانبهم أشاد الوفد بجهود البلدية في مجال خدماتها وحرصها على استمرار الخدمات فيما يتعلق بأعمال النظافة، والمياه والخدمات الأخرى متمنيا دوام العلاقة الطيبة مع البلدية.

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