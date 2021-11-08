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قبل أن ينهي زيارته لغزة....

وفد طبي من حقوق الإنسان يجري 4 عمليات أورام معقدة بالمسالك البولية

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:56

وفد طبي من حقوق الإنسان يجري 4 عمليات أورام معقدة بالمسالك البولية
وفد طبي من حقوق الإنسان يجري 4 عمليات أورام معقدة بالمسالك البولية

غزة- الرأي

أنهى الوفد الطبي لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان برئاسة د. وائل أبو عرفة،  زيارته لمجمع الشفاء الطبي بعد إجرائه العمليات الجراحية، وذلك بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي بحضور د. فايز زيدان استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية ، ود. عامر اسليم استشاري جراحة المسالك البولية بالمجمع.

وأوضح د. زيدان أنه تم إجراء (4) عمليات جراحية كبرى ومعقدة لمرضى يعانون من أورام متقدمة في الكلى والمثانة، وجميعهم الآن تحت المتابعة والرعاية الصحية بحالة صحية أفضل.
كما وعبر د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، عن شكره للوفد ولمنظمة أطباء لحقوق الإنسان التي تساهم في رفع القدرات العلمية والعملية لطواقمنا الطبية بما يخفف من معاناة مرضى قطاع غزة.

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