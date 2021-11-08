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أوقاف الوسطى تُخرج الحاصلين على السند المتصل بالقراءات العشر

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:23

أوقاف الوسطى تُخرج الحاصلين على السند المتصل بالقراءات العشر
أوقاف الوسطى تُخرج الحاصلين على السند المتصل بالقراءات العشر

الوسطى- الرأي

أجازت شعبة القراءات بمديرية أوقاف الوسطى السند المتصل بالقراءات العشر لمحفظة بوزارة الأوقاف والسند بقراءة الإمام عاصم براوييه لعدد من طلبة تعليم أحكام وتلاوة القرآن الكريم.


من جهته، أشاد مدير أوقاف الوسطى  سمير مسلم بجهود قسم التحفيظ بالمديرية ودوره في الارتقاء بمستوى الحفظة، منوهاً بأن تعلم أحكام تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه فيه أجر عظيم، خاصة وأن دورات الأحكام أصبحت منتشرة في المساجد.


وقدم مسلم شكره لرئيس شعبة القراءات الشيخ جميل منصور على جهده المبارك في كافة المقرات والمؤسسات والمساجد بالمحافظة الوسطى.

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