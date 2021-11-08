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بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني

الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:35

الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012
الاقتصاد تشارك في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2012

غزة- الرأي

شارك وفد من وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة وكيل الوزارة في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2021 بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني.


ويضم المعرض أكثر من ٣٠ زاوية لمنتجات وطنية لشركات ومصانع غذائية ومعدنية وانشائية وخدماتية.


وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، إن المنتجات الوطنية ستساهم في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني والكثير منها حصل على شهادات الجودة والتميز وتخضع لرقابة مستمرة من قبل الوزارة وباتت تنال ثقة المواطن.


وأعلن الزريعي أن الوزارة ستشكل لجنة خاصة بالمنتج المحلي لوضع سياسات يتم العمل بها  لحماية المنتجات المحلية والوطنية بمشاركة الاتحادات الصناعية والغرف التجارية.


وأشار الزريعي إلى ان الوزارة ستقدم كل الدعم للقطاع الاقتصادي والنهوض به بالشراكة مع كل الاتحادات والغرف.


وأوضح الزريعي أن إعادة الاعمار ستشمل القطاع الاقتصادي ويجب أن تكون عملية الأعمار بمنتجات وطنية محلية.


من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك ، أن الاحتلال دمر عشرات المصانع والشركات خلال عدوانه الأخير وهو يعلم أن القطاع الصناعي هو المشغل الأكبر للايدي العاملة.


وأشاد بدعم وزارة الاقتصاد للقطاع الخاص في قطاع غزة.

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