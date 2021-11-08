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تعليم غرب غزة تنظم مسابقة النشيد الفردي

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:48

تعليم غرب غزة تنظم مسابقة النشيد الفردي
تعليم غرب غزة تنظم مسابقة النشيد الفردي

غزة- الرأي

نظمت  مديرية التربية والتعليم غرب غزة  مسابقة النشيد الفردي لطلبة جميع المراحل، في قاعة مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية.


وتهدف المسابقة إلى اكتشاف مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم وتدريب وتأهيل وصقل مهارات الطلبة وتعزيز روح التنافس بين الطلبة للوصول إلى أفضل المستويات والمشاركة على مستوى وزارة التربية والتعليم.


وأشارت د. اسلام الرملي مشرف النشاط الثقافي في قسم الأنشطة إلى أن المسابقة يشارك فيها عدداً كبيراً من الطلاب والطالبات من جميع المراحل الدراسية, موضحة أنها ستستمر لمدة ثلاث أيام.


وتكونت لجنة التحكيم من أ.محمد الهباش، وأ.عزة النحال، إضافةً إلى مشرفة النشاط الثقافي د.اسلام الرملي.

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