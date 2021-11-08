مدرسة حيفا بخان يونس تكرم المعلمات الحافظات لسورة البقرة

خان يونس- الرأي

كرّمت ناريمان الأغا مديرة مدرسة حيفا الأساسية (أ) للبنات مدرسة حيفا العليا "أ"، و حميدة النجار نائب المديرة، مجموعة من المعلمات الحافظات لسورة البقرة.

ويأتي ذلك ضمن "مبادرة رسولنا قدوتنا" حيث يتم التسميع والتواصل بين المعلمات عبر مجموعة الواتس اب وتطبيق ( Google Meet) خارج الدوام المدرسي؛ بإشراف المعلمة نعمة أبو شمالة والمعلمة فاطمة الأسمر.

وجاء التكريم لتشجيع المعلمات على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم. جدير بالذكر أن المعلمات المكرمات هن: أ. إنشراح أبو عزب، و سها الأزعر، و عائشة الأغا، و فاطمة الأغا، و منوى شهوان، و منور أبو داود، و هيام البسوس، و هالة الأغا، والمعلمات المشرفات نعمة أبو شمالة و فاطمة الأسمر.

