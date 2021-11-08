مدرسة حيفا بخان يونس تكرم المعلمات الحافظات لسورة البقرة

كرّمت ناريمان الأغا مديرة مدرسة حيفا الأساسية (أ) للبنات مدرسة حيفا العليا "أ"، و حميدة النجار نائب المديرة، مجموعة من المعلمات الحافظات لسورة البقرة.
ويأتي ذلك ضمن "مبادرة رسولنا قدوتنا" حيث يتم التسميع والتواصل بين المعلمات عبر مجموعة الواتس اب وتطبيق ( Google Meet) خارج الدوام المدرسي؛ بإشراف المعلمة نعمة أبو شمالة والمعلمة فاطمة الأسمر.
وجاء التكريم لتشجيع المعلمات على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم. جدير بالذكر أن المعلمات المكرمات هن: أ. إنشراح أبو عزب، و سها الأزعر، و عائشة الأغا، و فاطمة الأغا، و منوى شهوان، و منور أبو داود، و هيام البسوس، و هالة الأغا، والمعلمات المشرفات نعمة أبو شمالة و فاطمة الأسمر.