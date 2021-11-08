المالية: تسديد رسوم طلاب جامعة الأمة من المستحقات

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن التسجيل يكون من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 8/11/2021 وحتى نهاية يوم الاربعاء الموافق 29/12/2021.

وذكرت أن الاستفادة تكون لـ (الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 50% من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة، علماً أن التسجيل سيكون متاح يومياً خلال فترة التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وخلال أيام الدوام الرسمي للجامعة فقط.

وقالت إن التسجيل يتم عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية).أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.