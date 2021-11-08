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مدرسة البراق تحتفل بالفائزين في مسابقة قرآنية

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:57

مدرسة البراق تحتفل بالفائزين في مسابقة قرآنية
مدرسة البراق تحتفل بالفائزين في مسابقة قرآنية

غزة- الرأي

احتفلت مدرسة البراق الأساسية "أ"، بتكريم الفائزين والناجحين في المسابقة القرآنية (اقرأ وارتقِ)، وذلك ضمن مبادرة بالقيم نقود الأمم والتي تم تنفيذها بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة.


وحضر الاحتفال مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي، ومدير الدائرة الإدارية أ.مها حلس، ود.رندة زينو مشرف مبحث التربية الإسلامية وعدد من المشرفين التربويين ورؤساء الأقسام في المديرية، وأ. حنان الهمص مديرة المدرسة وأ.نجلاء الخضري مسئولة المبادرة إلى جانب عدد كبير من المعلمات وأولياء امور الطلبة المحتفى بهم.


بدورها رحبت مديرة المدرسة بالحضور مثمنة دور المعلمات في إنجاح المسابقة، مشيدةً بدور مسئولة المبادرة أ.نجلاء الخضري لإشرافها المتواصل من أجل إنجاح المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الطلبة على حفظ القرآن الكريم وفهمه.


وأكدت مديرة المدرسة على أن الإعلان عن هذه المسابقة كان في مطلع سبتمبر، حيث تم اختبار الطلبة في الأجزاء بعد شهرين من الإعلان عنها.يذكر أن لجنة التقييم للمسابقة تكونت من مشرفات دار القرآن الكريم والسنة أ.كفاح عياد وأ. آلاء بركات وأ.خديجة عبدو. مديرية التربية والتعليم غرب غزة مدرسة البراق الأساسية أ

254573410_2807037542921084_2134463965705396037_n مدرسة البراق تحتفل بالفائزين في مسابقة قرآنية 254622896_2807037546254417_9100437813783211105_n
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