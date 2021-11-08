"الدفاع المدني برفح" يُنفِّذ أكثر من 200 مهمة خلال أكتوبر

رفح- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح 227 مهمة خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت مهمات إطفاء، وإسعاف وإنقاذ، ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضحت إحصائية شهرية صادرة عن الدفاع المدني في رفح أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت 33 مهمة إطفاء، و7 مهمات إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن 53 مواطناً داخل المحافظة .

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني أتمت 15 معاملة وتصريح لعدد من المصانع وصالات الأفراح، وحرف مختلفة، بالإضافة إلى القيام بزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات، وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها.

وذكرت أن نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "120" نداءً.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب أحمد رضوان مدير قسم التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ دورتان في علوم الدفاع المدني والحرائق وأخري في علوم الإنقاذ البحري استفاد منها "86" مواطن .