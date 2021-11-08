"مباحث الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضيتي نصب واحتيال

غزة- الرأي

أنجزت مباحث الجرائم الإلكترونية في الشرطة قضيتي نصب واحتيال منفصلتين لمُشتكين من دولتي العراق والجزائر، ضد مواطنين من القطاع.

وفي التفاصيل؛ أوضحت مباحث الجرائم الإلكترونية أنها تلقت شكوى مواطن جزائري مفادها قيام مواطنة مجهولة من مدينة غزة بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ 6 آلاف دولار أمريكي بعد التعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجرائم الإلكترونية، إنها تابعت الشكوى لحظة ووردها، وأجرت البحث والتحري الفني وصولاً إلى المشتبه بها المواطنة "أ.ع" من سكان محافظة غزة .

وبيّنت أنه وباستجواب المذكورة وفق الأصول القانونية، أقرت بقيامها بعملية النصب على المواطن الجزائري، واستلام مبلغ "6" آلاف دولار منها على دفعات.

ولفتت إلى أنه تم ضبط جزء من المبلغ، وكتابة تعهد باستكمال دفع الباقي، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قضية أخرى؛ أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية شكوى مواطن عراقي، بدعوى النصب والاحتيال عليه بمبلغ 15 آلف دولار، وذلك بعد إيهامه بتشغيلها في العملات الرقمية من غزة.

وذكرت المباحث أنه بعد المتابعة الفنية تبين أن من قام بتشغيل المبلغ هو اسم مستعار يقف خلفه المواطن "أ.ح".

وأوضحت الجرائم الإلكترونية أن المذكور أقر بما نسب إليه بعد استدعائه واستجوابه، من ثم إحالته للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

وتستقبل الشرطة الشكاوى المقدمة من خارج قطاع غزة من خلال زاوية مخصصة على موقع الشرطة الإلكتروني، من ثم يتم تحويلها للجهات المختصة لمتابعتها.