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وزارة العمل تناقش عدة مشاريع مع الهيئة الفلسطينية للتنمية

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:26

وزارة العمل تناقش عدة مشاريع مع الهيئة الفلسطينية للتنمية
وزارة العمل تناقش عدة مشاريع مع الهيئة الفلسطينية للتنمية

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل، العديد من المشاريع والقضايا المهمة مع الهيئة الفلسطينية للتنمية.


وضم وفد الوزارة رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ومدير مديرية عمل محافظة الوسطى م. أكرم غبن، ورئيس قسم المشاريع بالتدريب المهني م. براء أبو حسنين، حيث كان في استقبالهم مدير عام الهيئة أ. ابراهيم مزروع، والمدير التنفيذي عبدالله نجم، ومنسق المشروع أ. احمد مزروع، وأ. أحمد أبو حجا.


وهدفت الزيارة إلى مناقشة العديد من المشاريع التي ستنفذ خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على مشاركة وزارة العمل بجميع مراحل مشروع “نساء وشباب متمكنون، مجتمعات قادرة على الصمود – أملي” الذي تنفذه منظمة كير العالمية في فلسطين (الضفة الغربية/ غزة) وبدعم من التعاون التنموي النمساوي (ADC) ، بالشراكة مع الهيئة الفلسطينية للتنمية (POFD) .


وتخللت الزيارة إبرام مذكرة تفاهم، حيث يسعى المشروع للمساهمة في تعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية للصمود وتمكين الفئات الهشة من المجتمعات والأفراد، ولا سيما النساء والشباب.
 

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