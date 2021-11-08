النائب العام يعزز تعاونه مع بلدية خان يونس لدعم وإسناد العمل البلدي

غزة- الرأي

أكد النائب العام على وجوب إسناد الجهات الإدارية، لإنفاذ القانون، وضرورة تعزيز التواصل وتنسيق الجهود مع البلديات، وفتح أفاق التعاون المشترك؛ في سبيل خدمة المواطن الفلسطيني.



جاء ذلك، خلال زيارة النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ووفد من النيابة العامة ممثلاً بمدير نيابة خانيونس الجزئية المستشار علاء أبو رومية، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. علاء الدين الحلو، وكان في استقبالهم رئيس بلدية خانيونس الدكتور علاء الدين البطة، ولفيف من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الإدارات في البلدية.



حيث جرى النقاش بين الطرفين في عدد من القضايا المهمة، منها الضبط الإداري، والمعالجة القانونية لمخالفة أحكام أنظمة البلدية من قبل المواطنين، وتم الاتفاق على إعتماد صفة الضبطية القضائية لمفتشي البلدية وفقا لأحكام القانون.



من جهته أعرب الدكتور البطة عن عظيم شكره للنائب العام والوفد المرافق له على الزيارة المقدرة، مشيراً إلى حجم رضى المواطنين وارتياحهم للخدمات المقدمة النيابة العامة، وأبدى استعداد البلدية للتعاون مع النيابة العامة في كل ما يلزم للحفاظ على الصالح العام. .

وفي ختام اللقاء نوه النائب العام على أن النيابة العامة ستظل مستمرة في سياساتها وتفاعلها مع المجتمع المحلي، لتعزيز الاستقرار في البلاد، والموازنة بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الحق العام.