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تعليم شرق غزة يفتتح مسابقة النشيد الفردي

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:35

تعليم شرق غزة يفتتح مسابقة النشيد الفردي
تعليم شرق غزة يفتتح مسابقة النشيد الفردي

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة – قسم الأنشطة التربوية-مسابقة النشيد الفردي بمشاركة الطلبة من جميع المراحل الدراسية.


وتأتي هذه المسابقة في سياق الخطة العامة للأنشطة التربوية الرامية إلى اكتشاف مهارات وقدرات الطلبة والعمل على صقلها وتنميتها.


وحضر افتتاح المسابقة بمدرسة مسقط الأساسية للبنات أ. وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية، أ. تهاني الدلو مشرفة النشاط الثقافي، ود. ربا أبو كميل مديرة المدرسة، إلى جانب لجنة التحكيم من رابطة الفنانين.


وأوضح خليفة أن الهدف من عقد هذه المسابقة هو تعزيز روح التنافس بين الطلبة وتنمية قدراتهم الإبداعية وكذلك مواهبهم الذاتية، مؤكدا أن المسابقات المتنوعة التي ينظمها قسم الأنشطة التربوية تنمي مواهب الطلبة.

ونوه إلى أنه تم تنفيذ الكثير من المسابقات المتنوعة انطلاقًا من حرص المديرية على إزكاء روح التنافس بين الطلبة مما يساهم وبشكل مباشر في رفع مستوياتهم العلمية باعتبار هذه المسابقات نشاطًا مساندًا للعملية التعليمية.


بدورها أشارت الدلو المشرفة على المسابقة إلى أن نحو "٩٨" طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية يشاركون في المسابقة التي ستستمر لمدة أسبوع.
 

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