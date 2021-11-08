داخلية الشمال تُسلم 5 ألاف هوية لطلبة المدارس

غزة- الرأي

شرعت مديرية داخلية محافظة شمال غزة/ الشق المدني بتسليم طلبة المدارس من مواليد عام 2006 داخل المدارس، "بطاقات هوية أولى" والبالغ عددها أكثر من خمسة آلاف هوية بالمحافظة.

وأوضح أ. نبيل قنيطة مدير داخلية الشمال أن هذا العمل يأتي في اطار خطة التعاون المشترك التي اقرتها وزارة الداخلية الشق المدني مع وزارة التربية والتعليم لتقديم التسهلات اللازمة لطلاب المدارس في عمل بطاقات الهوية الاولي.

وأشار إلى أن المديرية وضعت خطة متكاملة بخصوص هذا الملف من خلال التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لفتح المجال لعمل كتبة العرائض داخل المدارس وتقديم طلبات الهوية للطلاب.

من جانبهم، قدََم مدراء المدارس شكرهم لمديرية داخلية الشمال علي جهدها في إنجاز هذا الملف والتسهيل علي الطلاب ومراعاتهم للوضع الاقتصادي الصعب.