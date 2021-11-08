تعليم شرق غزة يتفقد برنامج "غرس وتعزيز القيم" بمدرسة أسعد الصفطاوي

غزة- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة فعاليات الأسبوع الرابع من #برنامج_غرس_وتعزيز_القيم والذي يأتي بعنوان "الالتزام والمحافظة على العبادات" في مدرسة أسعد الصفطاوي الأساسية "ب" للبنين.



وقد ضم الوفد أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة وعدد من رؤساء الأقسام أعضاء لجنة متابعة تعزيز القيم بالمديرية، وبحضور أ. مصطفى مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية سابقا بالمديرية ووفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور بشرق غزة.



وأكد نور الدين خلال كلمته أثناء الطابور على أهمية هذا البرنامج في غرس وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة، مشددا على ضرورة المحافظة على الصلاة وعدم التهاون بها والالتزام والمحافظة على باقي العبادات من صوم وطهارة.

وتم خلال الزيارة تأدية صلاة الظهر بمشاركة وفد الوفد ومعلمي وطلاب المدرسة.

