كشف جديد .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع غدًا الاثنين.

وأوضحت الهيئة، أن السفر غدا للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد (2021/37)

وأشارت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد اليوم وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية بجميع المحافظات.

وبينت أن مواعيد إجراء فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 11/9: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 11/10: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 11/11: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 11/14: فحص الحافلتين (9+10).

للاطلاع على الكشف الجديد اضغط هنا

الأسماء من (76) حتى (126) من كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2) اضغط هنا