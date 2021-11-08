تعليم شرق غزة يعزز التعاون المشترك مع وزارة السياحة

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، وفداً من وزارة السياحة والآثار في غزة، لمناقشة آليات التعاون والتواصل بين المديرية والوزارة.



وكان في استقبال الوفد الزائر أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، وموظفو قسم العلاقات العامة، حيث ضم الوفد الزائر أ. سيد الحرازين، أ. عبد الله صيام مدير المشاريع، ود. حمودة الدهدار مدير متحف قصر الباشا.



وقد رحب نور الدين بالوفد الزائر، مؤكداً على أن أبواب المديرية مفتوحة للجميع لخدمة الطلبة والمسيرة التعليمية.



بدوره أوضح الحرازين، أن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث التعاون مع المديرية لتفعيل دور التعليم في التعرف على الأماكن السياحية والآثار والتي منها قصر الباشا المجاور لمربع المدارس.

وقد اتفق مدير التعليم مع الوفد الزائر على تفعيل زيارات طلبة مدارس شرق غزة إلى متحف قصر الباشا.