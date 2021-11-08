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تعليم خان يونس تناقش الفاقد التعليمي مع نقابة المعلمين

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:03

تعليم خان يونس تناقش الفاقد التعليمي مع نقابة المعلمين
تعليم خان يونس تناقش الفاقد التعليمي مع نقابة المعلمين

خان يونس- الرأي

استقبل عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم وفداً من نقابة المعلمين بخان يونس ترأسه: إياد أبو الكاس نقيب المعلمين.

وحضر اللقاء  محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، و حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.


ورحب الفرا بالوفد، وثمن جهود النقابة في متابعة الميدان، موضحاً ضرورة تكثيف الجهود من أجل تقديم الحلول العملية لمعالجة الفاقد التعليمي وخاصة لدى طلبة مرحلتي الثانوية العامة والأساسية الدنيا.


وأشار الوفد إلى أن الزيارة تهدف إلى تقديم الشكر والتقدير لإدارة المديرية على جهودها المتميزة في خدمة العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة المحيطة، وأبدى الوفد استعداده للتعاون المشترك في كافة البرامج التي تعزز المعلم والطالب وكل مكونات العملية التعليمية.

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