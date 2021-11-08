وكيل وزارة السياحة يبحث التعاون المشترك مع رئيس بلدية المغراقة

غزة- الرأي

استقبل د. إبراهيم جابر وكيل وزارة السياحة والاثار رئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل في مكتبه أمس وناقش معه سبل التعاون للحفاظ على المواقع التاريخية والاثرية في المنطقة وعلى رأسها موقع تل العجول الأثري.



بدوره رحب وكيل وزارة السياحة برئيس البلدية، مؤكداً على العلاقة المتينة والتكاملية بين المؤسستين القائمة على التعاون المشترك وتقديم المصلحة العامة، والعمل من أجل حماية التراث والحفاظ على المواقع الاثرية في منطقة المغراقة حيث تضم أهم موقع أثري في قطاع والمصنف على قائمة اليونسكو وهو موقع تل العجول.



ودعا جابر الى استمرار التواصل بين الوزارة والبلدية من اجل المتابعة الميدانية لما يجرى من تغييرات على الأرض في منطقة تل العجول، ووضع الوزارة في صورة أي منشآت قد تقام او تجريف يجرى في المنطقة لبحث ضرر هذا التغير وتأثيره على الموقع الأثري، للحفاظ عليه من التدمير لحين تتمكن الوزارة من الحصول على مشروع لتطوير وحماية المكان عبر المؤسسات الدولية.



من جانبه ثمن رئيس بلديه المغراقة الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الحفاظ على المواقع الاثرية مؤكداً على استمرار التعاون من اجل النهوض بواقع مدينة المغراقة والحفاظ على معالمها التاريخية والأثرية وسن الأنظمة التي تضمن الحفاظ عليها مستقبلاً.



وأكد أبو كميل على أهمية الحفاظ على المعالم الأثرية والسياحية في مدينة المغراقة، وخاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، بفعل تزايد أعداد السكان.



واتفق الطرفان على اعداد مذكرة تفاهم مفصلة لتثبيت أسس التعاون، والعمل المشترك وتوزيع الأدوار للحفاظ على معالم المدينة.