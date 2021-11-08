"هنية" و"ثابت" يبحثان برامج تطوير الرياضة المدرسية

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية تطوير برامج الرياضة المدرسية وتوفير الإمكانات اللازمة لرعاية مواهب الطلاب في الجانب الرياضي.

واستقبل هنية استقبل الدكتور زياد ثابت صباح اليوم الاثنين، في قاعة الشهيد ٱسماعيل أبو شنب بمجمع فلسطين الرياضي، وحضر اللقاء المدراء العامون بوزارة التربية والتعليم.

ورحب هنية، بوفد وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم د. زياد ثابت وأشار إلى أهمية الجانب الرياضي في المدرسة، وتطور نظرة المجتمع للرياضة بحيث أصبحت جانبا هاما في توفير الدخل المادي والاستثمار والفائدة الاقتصادية على المجتمعات.

وتناول هنية أهمية توفير الملاعب والصالات الرياضية في المناطق التعليمية، وزيادة الاهتمام بالحصة الرياضية وتعويض الطلاب عن فترة الانقطاع العام الماضي خلال أزمة "كورونا" التي انتقل التعليم فيها إلى الجانب الإلكتروني، كما طالب بتوفير فرص أكبر وتوظيف المزيد من خريجي تخصص التربية الرياضية في المدارس لتعزيز النشاط الرياضي ومنح الطلاب فرصة الاستفادة وتطوير المهارات في كافة الألعاب.

من جانبه، أشاد الدكتور زياد ثابت بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى وما يبذله عبد السلام هنية من جهود لدعم الأندية وتطوير المرافق الرياضية، وقدم الشكر باسم قطاع التعليم على ما تم تحقيقه من تطور مما يعود بالفائدة أيضا على الطلاب ممن ينتسبون للأندية ويمارسون الألعاب الرياضية.

وقال ثابت:" نتطلع إلى المزيد من التعاون مع المجلس الأعلى في جانب الارتقاء بالرياضة المدرسية، ونسعى لوضع خطط مشتركة في هذا الإطار، والتعاون في توفير المناخ المناسب لخدمة الطلاب والرياضيين'.

وأكد ثابت، أن العام الحالي وبعد عودة التعليم الوجاهي أصبح المجال متاحا بشكل أفضل لتعزيز الاهتمام بالرياضة المدرسية وتنظيم البطولات، ورعاية مواهب الطلاب، وأضاف أن الفصل الثاني من العام الدراسي سيشهد تعزيز حصص التربية الرياضية ومنح مساحة أكبر للنشاط الرياضي.

وفي نهاية اللقاء قدم د. زياد ثابت درع الوزارة لعبد السلام هنية تقديرا لدوره في خدمة الرياضة.