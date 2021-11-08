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رحب برعاية يوم رياضي للصحفيين

"هنية" يشيد بجهود كتلة الصحفي الفلسطيني

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:19

"هنية" يشيد بجهود كتلة الصحفي الفلسطيني

غزة- الرأي

رحب عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بجهود كتلة الصحفي الفلسطيني، ودورها في تفعيل البرامج الهادفة لخدمة الصحفيين، وذلك خلال استقباله وفدا ضم عماد زقوت رئيس كتلة الصحفي والإعلامي الرياضي أحمد أبو دياب وأعضاء مجلس إدارة الكتلة، ظهر اليوم الاثنين بمجمع فلسطين الرياضي.

وأبدى عبد السلام هنية ترحيبه باهتمام الكتلة بالنشاط الرياضي واعتزامها تنفيذ يوم رياضي للصحفيين، وقدم الموافقة على رعاية النشاط واستقباله في مرافق مجمع فلسطين الرياضي.

بدوره عبر عماد زقوت رئيس كتلة الصحفي عن شكره لما قدمه عبد السلام هنية من دعم للقطاع الرياضي وتطوير الملاعب والصالات، ووجه تقديره للتعاون الذي يبديه في دعم أنشطة الكتلة وخاصة في مجال النشاط الرياضي والموافقة على رعاية اليوم الرياضي للصحفيين.

وأوضح زقوت أن البطولة ستمثل نشاط ترفيهيا رياضيا للصحفيين للخروج من روتين العمل اليومي، وتوفير الفرصة لممارسة الهوايات في ألعاب كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة.

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