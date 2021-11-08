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شرطة رفح تُنهي خـلافًا ماليًا بقيمة 9 آلاف شيكل

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:38

شرطة رفح تُنهي خـلافًا ماليًا بقيمة 9 آلاف شيكل
شرطة رفح تُنهي خـلافًا ماليًا بقيمة 9 آلاف شيكل

رفح- الرأي

أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة رفح خلافاً مالياً بقيمة 9 آلاف و73 شيكل نتيجة معاملات مالية بين المواطن "ع.ا" وبين المواطن "ع .ا".

وأوضح المقدم غالب الشاعر من قسم حل النزاعات بمركز شرطة رفح أنه وبناءً على تكليف من النيابة العامة  بمتابعة الشكوى، تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهائه، حيث تم طرح عددًا من الحلول وصولًا إلى صيغة اتفاق نهائية وحل الخلاف.

وبدوره أكد العقيد حجاج الجبالى مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة رفح "أن العلاقات العامة تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين وحل الخلافات بينهم وفق القانون بعد تكليف العلاقات العامة بحلها من الجهات المختصة.

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