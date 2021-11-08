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لطلبة العاشر والحادي عشر

تعليم خان يونس يطلق مشروع تمكين الطلائع

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:40

تعليم خان يونس يطلق مشروع تمكين الطلائع
تعليم خان يونس يطلق مشروع تمكين الطلائع

خان يونس- الرأي

تفقد د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم بخان يونس، مشروع تمكين الطلائع في مدرستي الشيخ أحمد نمر حمدان الثانوية للبنين، وفاروق الفرا الثانوية للبنات، والذي يُنفذ بالشراكة مع جامعة الأزهر وبتمويل من اليونيسيف وبإشراف من وزارة التربية والتعليم العالي، لتمكين المشاركين من التعامل بإيجابية مع تطورات الحياة، وإيجاد الحلول النوعية والإبداعية للمشكلات التي تواجههم، والمساهمة في إكسابهم التفكير الناقد لتنفيذ مشاريع ريادية تساهم في تطوير المجتمع.


ويهدف المشروع إلى تعزيز المهارات الحياتية والريادية وتثقيف الطلبة صحياً وسلوكياً من خلال دمجهم في برامج تدريبية تستغرق 30 ساعة تدريبية، وتستهدف 28 طالباً من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر ممن تتوفر لديهم الميول والرغبة ويتصفون بسمات قيادية تؤهلهم للاندماج في المشروع.

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