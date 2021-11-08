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خلال لقاء علمي

الأوقاف تناقش مع الفقهاء قضايا فقهية متعلقة بالدولة

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:04

الأوقاف تناقش مع الفقهاء قضايا فقهية متعلقة بالدولة
الأوقاف تناقش مع الفقهاء قضايا فقهية متعلقة بالدولة

غزة- الرأي

عقدت أمانة مجلس الاجتهاد الفقهي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً علمياً مع الباحثين والباحثات بالمجلس،   بعنوان " منهجية دراسة القضايا الفقهية المتعلقة بالدولة وآلية تناولها وضوابطها"، ويأتي هذا اللقاء في إطار الارتقاء بأداء الفريق والسعي نحو النهوض بإمكاناته ومقدارته العلمية والعملية بما يناسب مهامه.


وشارك في اللقاء كل من أمين المجلس وعميد كلية الدعوة الإسلامية د. عبد الله أبو عليان، و عميد البحث العلمي والدراسات العليا سابقًا في الجامعة الإسلامية أ. د. مازن هنية. 
وتحدث هنية خلال اللقاء حول حقوق الدولة وواجباتها تجاه المواطنين، مؤكدًا أن أهم واجبات الدولة هو حراسة الشريعة وحماية النفوس والأموال والأعراض وحفظ الأمن وتأمين حاجات الناس بما يوفِّر لهم حياة كريمة، منوهاً بأن أحكام الشريعة قائمة على التكامل بين الحقوق والواجبات.


وقال :" إن الفتوى في باب السياسة الشرعية لابد أن تنبُع من فهم للواقع واستقراء للمحيط، فالفتوى في هذا الباب حساسة وتحتاج إلى رؤية واضحة بما يحقق النفع العام للبلاد"، مستعرضاً الضوابط التي يجب على الفقيه أن يلتزم بها في أعماله لفقه الدولة.


بدوره أعرب أبو عليان عن شكره وتقديره لـ أ. د. مازن هنية،  على تفضله بإلقاء محاضرته القيِّمة لفريق البحثي والتي أثرت معلوماتهم وارتقت بمقدراتهم، مشيداً في الوقت ذاته بجهود فريق البحث العلمي في إنجاز العديد من المسائل الفقهية خلال الفترة الماضية، مستعرضًا آخر مستجدات عمل المجلس، خاصة وأن بقعة العمل بدأت تتسع شيئًا فشيئًا بعد إقرار نظام التأصيل الشرعي للمعاملات الحكومية المستجدة.

 

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