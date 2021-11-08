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تركيب عدادات ذكية لقياس كميات الوقود من الجانب المصري

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:05

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية، بتركيب عدادات لقياس كميات الوقود الواردة، بعد إجراء عدة تجارب ناجحة لتشغيلها.

وأوضحت الإدارة أن هذه العدادات الذكية تساهم في قياس وتحديد كميات الوقود الواردة من الجانب المصري، بما يعطي قياسات دقيقة للكميات ويحافظ على المال العام.

وأعربت الإدارة عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع بمراحله المختلفة خاصة الوزارات والمؤسسات المختصة التي عملت جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للبترول لإتمام المشروع وفي مقدمتهم وزارة الأشغال العامة وسلطة الطاقة ونقابة المهندسين، مثمنة جهود اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع ومهندسي الإدارة.

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