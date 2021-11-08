الحكم المحلي تناقش عدة قضايا مع وكيل وزارة الأشغال

خان يونس- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة العديد من القضايا العالقة والتي بحاجة إلى حلول جذرية.



وناقش الاجتماع مواضيع ذات أهمية وبحاجة إلى حلول من قبل الحكم المحلي والبلديات، في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.



واستضاف اللقاء،كل من وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة م. ناجي سرحان، وممثل الدفاع المدني في لجنة إدارة الكوارث في موسم فصل الشتاء م. أحمد السرحي، رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار.



بدوره أكد م. سمير مطير على أهمية مناقشة القضايا العالقة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.



من جهته تحدث سرحان عن عدة مواضيع مطروحة أهمها المدن المصرية حيث أشار الى مواقع إقامة المدن المصرية والتي من المقرر إقامتها بالقرب من المدرسة الأمريكية وفي أرض المحاربين القدامى ومدينة الزهراء وسط القطاع.



وأوضح أنه من المتوقع أن يتم بناء 2500 وحدة سكنية بمساحة 115م، مؤكدا أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة استلمت المخططات من اللجنة المصرية كما وقامت طواقمها الهندسية بمراجعة تلك المخططات.



ولفت سرحان إلى جدية الطرف المصري في انجاز هذه المشاريع بالإضافة الى مشروع كوبري الشجاعية، مؤكدا أن الوزارة تتجه في المرحلة القادمة الى الضغط باتجاه تطوير الشوارع الإقليمية.



كما قام رؤساء البلديات بطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على وكيل وزارة الأشغال والتي أجاب عليها بدوره.

وناقش الاجتماع مع م. أحمد السرحي فكرة عرض مناورة ميدانية في شارع الوحدة بمدينة غزة بما يخص الاستعداد لموسم فصل الشتاء وتم الاتفاق على عدة بنود لضمان نجاح مخرجات الفكرة.

كما وتم مناقشة عدة مواضيع أهمها طرح مقترح بشأن منح خلو الطرف الضريبي من الهيئات المحلية للمكلفين لدى الدائرة الضريبة، اعتماد مركز التحكيم الهندسي في عقود البلديات، الإفادة القانونية بخصوص مذكرة التفاهم المرسلة من نقابة المهن الهندسية، عرض التسهيلات المقترحة من بلدية غزة لخدمة القطاع السياحي.



كما تم الاطلاع على تحديث وتطوير منظومة القوانين واللوائح الخاصة بالحكم المحلي، والاطلاع على لجنة توحيد الأنظمة واللوائح للهيئات المحلية، ومناقشة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف لتنفيذ حملات تثقيفية وتوعية.



وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعيا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن.