محكمة صلح شمال غزة والنيابة يناقشان قضايا جزائية لتسهيل العمل

غزة- الرأي

عقد القاضي محمد فروانة رئيس محكمة صلح شمال غزة اجتماعاً مع رئيس نيابة شمال غزة الأستاذ علاء الجدبة وذلك بحضور قضاة المحكمة الأستاذ نور الدين المدهون والأستاذ علاء طوطح ووكلاء نيابة مراكز شمال غزة الأستاذ أحمد الطرشاوي والأستاذ محمود مطير والأستاذ تامر صالح والأستاذة هناء الشنار وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وناقش المجتمعون عدد من الاشكالات التي تواجههم فيما يتعلق بالقضايا الجزائية وتم التوافق على حلها وتذليل جميع العقبات التي تعترض سير العمل.

وتوافق المجتمعون على ضرورة التعاون لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين، والتسهيل عليهم وفق القانون.