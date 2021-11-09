تشافي على موعد مع 5 مواجهات صعبة برفقة برشلونة

ظهر تشافى هيرنانديز، المدير الفنى الجديد لنادى برشلونة الإسبانى، مساء أمس، فى ملعب الكامب نو أمام جماهير البلوجرانا بعد التعاقد الرسمى معه فى الأيام الماضية.

ونجح برشلونة فى الحصول على توقيع تشافى لتدريب الفريق لمدة موسمين ونصف بعد دفع الشرط الجزائى فى عقده مع السد القطري.

وينتظر تشافى هيرنانديز المدير الفنى الجديد لبرشلونة العديد من التحديات، حيث سيخوض المدرب 5 مباريات من العيار الثقيل فى توقيت زمنى قصير.

ويستهل تشافى مشواره أمام إسبانيول فى موقعة الديربى يوم 20 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة بالدورى، وبعدها بثلاثة أيام يخوض لقاءً مصيرياً أمام بنفيكا فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال على ملعب الكامب نو.

ويواجه تشافي فياريال فى الجولة الخامسة عشرة بالدورى يوم 27 من نفس الشهر، وبعد ذلك يستضيف ريال بيتيس فى الكامب نو بين 4 أو 5 ديسمبر، ويختتم تشافى مباريات البارسا الصعبة أمام بايرن ميونيخ 8 ديسمبر فى ملعب إليانز آرينا.