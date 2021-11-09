وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين وتجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية اقتراب نهاية رقم 9 فى الملاعب وصلاح "ملك" الأجنحة الهجومية حاليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجش الاحتلال شرق بلدة عبسان جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاءها الأول لعدد من النساء المؤثرات بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تشافي على موعد مع 5 مواجهات صعبة برفقة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
أخبار » الرياضة و الملاعب

تشافي على موعد مع 5 مواجهات صعبة برفقة برشلونة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:58

11
11

ظهر تشافى هيرنانديز، المدير الفنى الجديد لنادى برشلونة الإسبانى، مساء أمس، فى ملعب الكامب نو أمام جماهير البلوجرانا بعد التعاقد الرسمى معه فى الأيام الماضية.

ونجح برشلونة فى الحصول على توقيع تشافى لتدريب الفريق لمدة موسمين ونصف بعد دفع الشرط الجزائى فى عقده مع السد القطري.

وينتظر تشافى هيرنانديز المدير الفنى الجديد لبرشلونة العديد من التحديات، حيث سيخوض المدرب 5 مباريات من العيار الثقيل فى توقيت زمنى قصير.

ويستهل تشافى مشواره أمام إسبانيول فى موقعة الديربى يوم 20 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة بالدورى، وبعدها بثلاثة أيام يخوض لقاءً مصيرياً أمام بنفيكا فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال على ملعب الكامب نو.

ويواجه تشافي فياريال فى الجولة الخامسة عشرة بالدورى يوم 27 من نفس الشهر، وبعد ذلك يستضيف ريال بيتيس فى الكامب نو بين 4 أو 5 ديسمبر، ويختتم تشافى مباريات البارسا الصعبة أمام بايرن ميونيخ 8 ديسمبر فى ملعب إليانز آرينا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟