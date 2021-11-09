استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

غزة - الرأي:

استؤنف صباح اليوم الثلاثاء، ادخال الوقود القطري الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وقال مدير المعبر بسام غبن لـ"الرأي" إن الشاحنات المحملة بالوقود القطري بدأت منذ صباح اليوم بالدخول إلى القطاع عبر المعبر، حيث تم ابلاغهم أنه سيتم ادخال 24 شاحنة اليوم.

وذكر أنه حتى الآن تم ادخال 5 شاحنات فقط، متوقعاً ادخال 17 شاحنة اليوم حسب قدرة عمل المعبر، مشيراً إلى أن المعدل الطبيعي حسب الحاجة لعدد الشاحانات المدخل يومياً نحو 10 شاحانات.

وأعلنت سلطة الطاقة عن توقف إمدادات السولار القطري لشركة توليد الكهرباء منذ صباح الثلاثاء 2/11/2021، ما دفعها لتوفير سولار من السوق المحلية، يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح الأحد 7/11/2021.