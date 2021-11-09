وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء العسكري" تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين وتجار مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية اقتراب نهاية رقم 9 فى الملاعب وصلاح "ملك" الأجنحة الهجومية حاليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجش الاحتلال شرق بلدة عبسان جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعقد لقاءها الأول لعدد من النساء المؤثرات بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تشافي على موعد مع 5 مواجهات صعبة برفقة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد توقف نحو أسبوع

استئناف إدخال الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء بغزة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:19

غزة - الرأي:

استؤنف صباح اليوم الثلاثاء، ادخال الوقود القطري الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وقال مدير المعبر بسام غبن لـ"الرأي" إن الشاحنات المحملة بالوقود القطري بدأت منذ صباح اليوم بالدخول إلى القطاع عبر المعبر، حيث تم ابلاغهم أنه سيتم ادخال 24 شاحنة اليوم.

وذكر أنه حتى الآن تم ادخال 5 شاحنات فقط، متوقعاً ادخال 17 شاحنة اليوم حسب قدرة عمل المعبر، مشيراً إلى أن المعدل الطبيعي حسب الحاجة لعدد الشاحانات المدخل يومياً نحو 10 شاحانات.

وأعلنت سلطة الطاقة عن توقف إمدادات السولار القطري لشركة توليد الكهرباء منذ صباح الثلاثاء 2/11/2021، ما دفعها لتوفير سولار من السوق المحلية، يكفي لتشغيل محطة التوليد حتى صباح الأحد 7/11/2021.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟