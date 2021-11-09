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بلدية دير البلح تعقد لقاءها الأول لعدد من النساء المؤثرات بالمدينة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:24

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاءها الأول لتأسيس وحدة المرأة وتفعيل عملها في المجتمع من خلال التعرف على احتياجاتها وتلبيتها.

وافتتحت عضو المجلس البلدي ألفت بشير اللقاء الذي عقد بمشاركة 12 سيدة من النساء المؤثرات بالمجتمع بالحديث عن أهمية المرأة ودورها في المجتمع وبعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

وبينت أنه سيتم تجهيز الخطة الاستيراتيجية للبلدية للأعوام الخمسة القادمة والتي ستشمل تفعيل دور النساء في المدينة من خلال رصد احتياجات فئة النساء في المجتمع في إطار خدمات البلدية المقدمة ومحاولة تنفيذها خلال سنوات الخطة، داعية إلى تكاثف الجهود وأن تكون هذه الفئة على قدر المسؤولية في المهام الموكلة إليها.

وتم خلال اللقاء مناقشة تشكيل اللجان وتوزيعها على المناطق بحيث تقوم كل لجنة بعقد اللقاءات مع نساء الحي ومناقشة الاحتياجات وتحديد الأولويات ورفعها للبلدية لإدراجها ضمن الخطة والعمل على تنفيذها، مؤكدين على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والبلدية.

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