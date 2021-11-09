اقتراب نهاية رقم 9 فى الملاعب وصلاح "ملك" الأجنحة الهجومية حاليا

اختلفت موازين كرة القدم فى جميع الدوريات العالمية والمحلية ، اقتصاديا وفنيا وكان لتغيراتها الاقتصادية تحديدا أثر كبير على الفنيات داخل المستطيل الأخضر مما أدى لتطور الفكر التدريبى من حيث شكل وتوزيع اللاعبين فى الملعب والخطط والأفكار، ومن أهم التغيرات الفنية التى تم رصدها فى الفترة الأخيرة ، اعتماد المديرين الفنيين بصورة كبيرة على أجنحة الفريق بعد أن كان رأس الحربة الصريح رقم (9) محط أنظار الجماهير، إلا أن كرة القدم العالمية اتجهت مؤخرا للاهتمام بتحركات الأجنحة على أطرف الملعب.

محمد صلاح الأبرز

"running down the wing".. كان لأغنية " مو صلاح" مردود مدوى فى مدرجات ملعب أنفيلد خاصة بعد تألق النجم المصرى محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ أول ظهور له مع الفريق، وأظهرت الأغنية تفوق محمد صلاح فى مركز الجناح الأيمن وتسجيله للأهداف رغم كونه ليس رأس حربة صريح، وهو ما يعتمد عليه المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب فى طريقة لعبه واعتماده على الجناح الأيمن صلاح والأيسر ساديو مانى.



أهمية الفرعون داخل صفوف "الريدز" لم تكن فقط لتفوقه فنيا ولكن لما لمركز "الجناح" من أهمية داخل خطة الألمانى حيث الاعتماد الكامل على صلاح ومانى فى التحركات حول منطقة جزاء الخصم.

الدوريات الأوربية

تمتلك أندية الدورى الإنجليزى العديد من اللاعبين الذين يشغلون مركز "الجناح" بقدرات فنية كبيرة وعالية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى



كما اعتمد سولشاير في قيادته لمانشستر يونايتد منذ توليه على سانشيز ومارسيال وصولا إلى كرستيانو رونالدو صاحب الصولات والجولات دون الالتزام بالتواجد داخل منطقة الجزاء فقط .



وفى الدورى الإسبانى يأتي كريم بنزيما ليكسر قاعدة الوينجات في العديد من الأندية ليبقى اللاعب رقم " 9" قد يكون الوحيد ضمن صفوف الأندية الكبرى في كل العالم حيث اعتمد برشلونة طوال تاريخه على تحركات ميسي في الأجناب .



ويتصدر بنزيما جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 9 أهداف بينما يتصدر صلاح جدول مسابقة الدوري برصيد 10 أهداف .



أساطير رقم 9 في الملاعب تاريخيا



كان الظاهرة رونالدو أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ كرة القدم البرازيلية والعالم الذين لعبوا فى مركز رقم 9، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين السابقين ومنهم على سبيل المثال: باتريك كلويفرت نجم المنتخب الهولندى السابق، وآلان شيرار مهاجم المنتخب الإنجليزى السابق، وصامويل إيتو، أسطورة المنتخب الكاميرونى السابق،وجابرييل باتيسوتا، النجم السابق للمنتخب الأرجنتينى.