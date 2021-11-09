بلدية رفح وشرطة المرور تبحثان آليات تنظيم الحركة المرورية

غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي بمكتبه بدار البلدية مدير عام شرطة المرور في المدينة المقدم وائل الهمص والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنظيم الحركة المرورية.

وأشاد رئيس البلدية بدور شرطة المرور في خدمة أبناء المدينة وضبط الحالة المرورية حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى العلاقة التكاملية بين البلدية وشرطة المرور، مؤكدًا العمل المشترك لخدمة المواطن وحمايته.

وناقش د. الصوفي مع وفد شرطة المرور إيجاد آلياتٍ لتنظيم حركة المرور، والتخفيف من حدة الازدحام خصوصًا في مركز المدينة، كما بحث معهم سبل تعزيز السلامة المرورية، مؤكدًا سعى البلدية بالشراكة مع كافة المؤسسات، للارتقاء بالخدمات المقدمة بشكل يليق بالمواطنين، وحرصها على الحفاظ على سلامتهم.



