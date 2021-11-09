وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تجمع وترحل 2860 طنًّا من النفايات خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح وشرطة المرور تبحثان آليات تنظيم الحركة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و237 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر وكشف الجوازات المصرية ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية بجرية الاحتلال تطلق النار اتجاه الصيادين في شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً وكالة الرأي الفلسطينية خبيرة تكشف نوعا من الخضار يحفز المناعة بشدة وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون "أعمق زلزال" على الإطلاق وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية رفح وشرطة المرور تبحثان آليات تنظيم الحركة المرورية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:32

11
11

غزة-الرأي

استقبل رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي بمكتبه بدار البلدية مدير عام شرطة المرور في المدينة المقدم وائل الهمص والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنظيم الحركة المرورية.
وأشاد رئيس البلدية بدور شرطة المرور في خدمة أبناء المدينة وضبط الحالة المرورية حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى العلاقة التكاملية بين البلدية وشرطة المرور، مؤكدًا العمل المشترك لخدمة المواطن وحمايته.
وناقش د. الصوفي مع وفد شرطة المرور إيجاد آلياتٍ لتنظيم حركة المرور، والتخفيف من حدة الازدحام خصوصًا في مركز المدينة، كما بحث معهم سبل تعزيز السلامة المرورية، مؤكدًا سعى البلدية بالشراكة مع كافة المؤسسات، للارتقاء بالخدمات المقدمة بشكل يليق بالمواطنين، وحرصها على الحفاظ على سلامتهم.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟