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بلدية رفح تجمع وترحل 2860 طنًّا من النفايات خلال أكتوبر

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:33

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غزة-الرأي

تمكنت طواقم صناع الجمال ببلدية رفح من جمع نحو 2860 طنًّا من النفايات الصلبة وترحيلها إلى المكب الرئيسي خلال شهر أكتوبر 2021م من جميع أحياء ومناطق المدينة، ضمن خطة العمل اليومية لطواقمها.
وأفاد رئيس قسم النظافة بدائرة الصحة والبيئة م. عبد الله زعرب أن فرق عمل البلدية تباشر أعمال الجمع والترحيل بشكلٍ يومي في سبيل الحفاظ على المظهر العام وتجنب حدوث مكاره صحية بالمدينة، وأضاف أن طواقم البلدية تمكنت من كنس 11000 متر من شوارع المدينة من الأتربة وترحيلها من حرم الطريق ضمن خطتها لاستقبال الشتاء، وبين أن طواقم البلدية واصلت العمل ببرنامج الري وتقليم الأشجار في الشوارع والحدائق العامة.
ودعا زعرب المواطنين في المدينة إلى ضرورة اتباع إرشادات البلدية ووضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق في الأوقات المحددة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا؛ ليتمكن صناع الجمال من ترحيلها ضمن أوقات عملهم.
 

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