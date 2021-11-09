"الأمن والسلامة" تواصل حملات إغلاق النقاط العشوائية للغاز المنزلي

غزة-الرأي

أعلنت لجنة الأمن والسلامة في مدينة خان يونس عن مواصلة حملاتها المكثفة للمراقبة والتفتيش على كافة النقاط الخاصة بتعبئة الغاز المنزلي وإغلاقها بالكامل، ومنع تخزين المحروقات في المناطق السكنية وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور ومنع الكوارث التي قد تنتج عن وجود تلك النقاط بين السكان.

وأكدت اللجنة على أنها لن تسمح بالمطلق وجود أي محلات أو نقاط لبيع الغاز أو تخزين الوقود في المناطق السكنية وستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، مبينةً أنه الطواقم المختصة باللجنة بصدد إغلاق (7) نقاط لمخالفتها الأنظمة المعمول بها.

