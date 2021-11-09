بلدية خان يونس وديوان المظالم يبحثان تسهيل معاملات المواطنين

غزة-الرأي

بحثت بلدية خان يونس مع ديوان المظالم- غزة، السبل الكفيلة بتسهيل معاملات المواطنين سيما القضايا المتعلقة بحقوق الغير وانجازها وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وكان رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وبمشاركة رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، قد استقبلوا اليوم مدير عام ديوان المظالم أ. رامز تمراز، ومدير دائرة التنسيق والمتابعة أ. مصطفى اليازجي، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام أ. مطر العجلة.

بدوره، أكد د. البطة على أن بلدية خان يونس تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة قُبيل البدء بأية إجراءات تتعلق بمسار تقديم الخدمات للسكان ومن بينها فتح الشوارع تمهيدًا لرصفها، إلى جانب تحديد سقوف زمنية لكل معاملات البلدية التي يتقدم المواطنون للحصول عليها وذلك في إطار النهج المؤسساتي التي تتبعه البلدية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار د. البطة إلى أن بعضًا من اجراءات البلدية المنوي اتخاذها لديها احتكاك مباشر مع بعض المواطنين مما يتطلب هنا عقد اجتماعات للتشاور مع لجان الأحياء التي تعتبر حلقة وصل مع المجتمع المحلي للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تحقيق المصلحة العامة التي ننشدها جميعًا.

وشدد د. البطة على أن أبواب بلدية خان يونس مُشرعة أمام جميع مكونات العمل المجتمعي والمؤسساتي من أجل تجسيد التعاون المشترك المبني على المصلحة العامة، وقد تمكنت خلال الآونة الأخيرة من تذليل العشرات من الملفات الشائكة وحلها وفق مقتضيات المصلحة العامة من أجل المساهمة في تطوير مدينة خان يونس.

ومن جانبه أكد تمراز على أهمية ودور بلدية خان يونس وجهودها المبذولة في تحقيق رضا المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أرهقت كاهل شعبنا، مشددًا على أهمية حل العمل الدؤوب لحل الإشكاليات التي تعبر جوهرية وتلامس احتياجات السكان سيما في القطاعات الخدماتية.

واستعرض تمراز بعض الملفات التي ترد للديوان والمتعلقة بمعاملات وملفات خاصة بالمواطنين مشيدًا باستجابة البلدية لمتابعة تلك الملفات وانجازها حسب النظام المتبع.

