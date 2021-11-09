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تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة النشيد الفردي للمرحلة الأساسية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:42

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غزة-الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس مسابقة النشيد الفردي للمرحلة الأساسية، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم الأنشطة التربوية أ. محمد ابو غالي، ومشرف النشاط الكشفي أ. تامر بريكة، ومشرف النشاط الرياضي، أ.ديب الشاعر، ولجنة التحكيم المكونة من أ. فايقة حمدان، ومشرفة النشاط الكشفي أ. نادية الدسوقي.
وأوضح قديح أن مسابقة النشيد الفردي تكشف المهارات الإبداعية التي يتمتع بها طلبة المدارس في مجال الإنشاد، مشيرًا إلى أن المسابقة تتطلب من المشاركين فيها مهارات عالية وأداء مميّز، مثمنًا في الوقت ذاته جهود قسم الأنشطة بالمديرية لتنظيمه المسابقات المتنوعة، حاثًا المعلمين المشرفين على الأنشطة في المدارس الكشف عن مواهب الطلبة والعمل على تعزيزها من خلال تشجيع الطلبة على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة التي تنمي قدراتهم.
بدوره أشار أبو غالي أن قسم الأنشطة التربوية ينفذ الكثير من المسابقات المتنوعة انطلاقًا من حرصه على إزكاء روح التنافس بين الطلبة مما يساهم وبشكل مباشر في رفع مستوياتهم العلمية.
 

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