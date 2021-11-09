وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يوقع مذكرة تفاهم حول التوعية الانتخابية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يختتم بطولة كرة التنس للمرحلتين الثانوية والعليا بنات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة خليفة الثانوية تطلق حملة نظافة عامة لمحيط المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يواصل اجراء عمليات الكسور المعقدة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود مراكز الرعاية الاولية بأجهزة الأشعة المحوسبةC.R لأول مرة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الصحة يكرم فريق وفد أطباء ماريوسف وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح لقاءً تدريبياً لمعلمي التربية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تلتقي برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم بطولة دوري المدارس الثانوية لكرة القدم للبنين
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم تعلن عن منح دراسية للماجستير في إندونيسيا

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:44

صورة رمزية
صورة رمزية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المحمدية في إندونيسيا لدرجة الماجستير للعام 2021-2022.

ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها الشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟