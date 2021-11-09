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التعليم تصرف مكافآت الجودة للمدارس دعمًا لتميزهم

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:44

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن صرف مكافآت للمدارس التي أظهرت جودة في الأداء وذلك تأكيدًا على مساندتهم وتقديرًا لتميزهم.
وقالت الوزارة أن هذا التكريم يأتي من باب تقديم الشكر والتقدير للطاقم التدريسي في المدارس الذين كان لهم الدور البارز والواضح في إنجاح العملية التعليمية والارتقاء بمستوى أبنائنا الطلبة، داعيًة إياهم إلى مزيد من التفاني والعطاء بما يخدم العملية التعليمية.
وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها الطواقم المدرسية من أجل إقرار هذه المكافآت وصرفها على النحو التالي:
1. مدارس الاعتماد المدرسي وعددها ( 8 ) مدارس.
2. المدارس التي أحرزت النسب ومتوسط الدرجات الأعلى في الثانوية العامة وعددها (13) مدرسة.
3. المدارس الفائزة في مسابقة “معاً لمواجهة كورونا” وعددها (20) مدرسة.
4. المدارس التي حققت أفضل النتائج في تطعيم كورونا للمعلمين وعددها (19) مدرسة.
وأكَّدت الوزارة أنها ستستمر في رعاية كافة المدارس ومساندتهم في كل ما يدعم ارتقاء أدائهم بهدف تجويد وتطوير العملية التعلمية، وصولاً لتقديم أفضل خدمة تعليمية نوعية ومميزة.

 

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