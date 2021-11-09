تعليم خان يونس يختتم بطولة دوري المدارس الثانوية لكرة القدم للبنين

غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم خان يونس ، بطولة دوري المدارس الثانوية للبنين لكرة القدم للعام 2021، والتي أقيمت على ملعب خان يونس البلدي، بحضور: م. مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأ. عبد الغني الشيخ مدير دائرة النشاط الرياضي، ود. محمد العبادسة رئيس قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية، وأ. محمد الغمري مشرف مبحث التربية الرياضية، وعدد من معلمي المبحث.

حيث تُوِّج فريق مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين بلقب البطولة وحاز على المركز الأول برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزين وتعادل، وتتويج فريق مدرسة الاسراء الثانوية للبنين بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوزين وهزيمة.

وقام الخطيب بتسليم كأس البطولة لفريق مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين صاحب المركز الأول، وتسليم كأس المركز الثاني لفريق مدرسة الإسراء.

