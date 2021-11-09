وزارة العمل تلتقي برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة-الرأي

التقى وفد من وزارة العمل، اليوم الثلاثاء ، برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة أ. عصام الدعليس.

وضم الوفد، أ. محمد طبيل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، ومدير عام خدمة التشغيل، وأ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. محمد الكريري مدير عام الشئون الإدارية والمالية، وأ. طلعت أبو معيلق مير عام التشغيل وحماية العمل، وأ. نبيل المبحوح مدير عام هيئة التعاون، ود. ماجد إسماعيل مدير عام الرقابة الداخلية.

وأبدى الدعليس سعادته بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدا على دور الوزارة في خدمة العمال والخريجين وتنظيم سوق العمل.

واطلع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي على سير العمل في الإدارات العامة ودوائر ووحدات وأقسام الوزارة، والمشاريع المنفذة في قطاعات الوزارة المختلفة.

