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تعليم خان يونس يفتتح لقاءً تدريبياً لمعلمي التربية الخاصة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:54

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غزة-الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم في خان يونس، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بالمديرية، لقاءً تدريبياً لمعلمي التربية الخاصة "غرف المصادر"، حول آلية تطبيق الاختبارات التشخيصية لطلبة صعوبات التعلم، بحضور: أ. إيمان زقوت مشرفة التربية الخاصة.
وفي كلمته رحب الفرا بالحضور، وثمن جهود مشرفة التربية الخاصة ومعلمي التربية الخاصة في متابعة احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة والعمل المستمر على دمجهم مع أقرانهم وتمكينهم من تلقي العلوم المتنوعة بما يتناسب مع قدراتهم.
ومن ناحيتها أوضحت زقوت أن اللقاء يهدف إلى توضيح آلية تطبيق الاختبارات التشخيصية للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم من خلال تنفيذ الاختبار التشخيصي غير اللفظي "توني"، والاختبار التشخيصي لصعوبات التعلم لقياس قدرات الطلبة السيكولغوية "الإلينوي"، منوهةً إلى أن نتائج الاختبارات توضح للمعلمين آلية التعامل مع الطالب وفق أسس علمية. مديرية التربية والتعليم خان يونس
 

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